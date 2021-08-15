Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in çağrısıyla sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 2 bin kişi, Longoz Ormanları'nda bir araya geldi.

Çeşitli illerden de gökyüzü meraklıları ve doğaseverlerin toplandığı programda, gece saatlerinde gökyüzündeki meteor yağmuru gözlemlendi.

Tüydeş, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da programa yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bölgenin güzelliğinin tanıtımı açısından bu tür organizasyonları önemsediklerini anlatan Tüydeş, "Geçen yıl yaklaşık bin kişi buraya gelip bizlerle gözlem yapmıştı. Bu sene ilgi neredeyse 2 katına çıktı" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]