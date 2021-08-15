Olay, cuma günü gece yarısı Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşandı.

Şüpheliler Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camını kırdı.

2 şüpheli kısa sürede yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kamera kayıtları incelendi, kimlikleri belirlenen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Alkol alan şüphelilerin uyumak için içeri girdiği belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin, ifadelerinde alkol aldıklarını, uyumak için cemevinin camını kırıp içeride yattıklarını söylediği, cemevi yetkilisinin şüphelilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Açıklamada gerekli araştırmanın yapılacağını, şüpheliler hakkında yasal işlemin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Soylu: Bu yapılan ahlaksızlıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Batı’nın bir takım istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindedir. Bugün Pendik’te bir cemevi ile ilgili bir saldırı söz konusu oldu. Ben bu saldırıları ilk kez görüyor değilim. Bunların failleri hep bulunmuştur. Türkiye’de hangi fay hattını tetikleyebiliriz meselesi var. Bu bir istihbarat çalışmasıdır bunu net söylüyorum. Failler yakalandı. Türkiye’yi dışarıdan tahrik etmek isteyenler bunu yaptırıyor. Bunu yapanlar Alevi. Sunni olması alevi olması fark etmiyor. Bunu kim yapıyorsa cezasını çekmelidir. Bu yapılan ahlaksızlıktır." dedi.