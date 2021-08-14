Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "kuş sürüsü" engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na kuş sürüsü nedeniyle inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.
Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Havalimanı
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