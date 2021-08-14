İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.

Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.