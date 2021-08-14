Akşama doğru etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezindeki yollarda büyük ölçüde su birikintileri ve taşkın oluştu.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü ilçede, Sarısaz ve Kaleboğazı mevkii, Oltu-Erzurum ve Oltu-Narman kara yolunda sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı söz konusu yollarda kara yolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı'nın debisi yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Taşkın nedeniyle bağ evinde mahsur kalan bir kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Oltu Belediyesi yetkileri de Oltu Çayı kenarında bulunan araçların kaldırılması için anons yaparak vatandaşları uyardı.

[Fotoğraf: AA]