Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da sağanak taşkına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Su baskını nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı tarım arazileri de hasar gördü.
Akşama doğru etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezindeki yollarda büyük ölçüde su birikintileri ve taşkın oluştu.
Taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü ilçede, Sarısaz ve Kaleboğazı mevkii, Oltu-Erzurum ve Oltu-Narman kara yolunda sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı söz konusu yollarda kara yolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı'nın debisi yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Taşkın nedeniyle bağ evinde mahsur kalan bir kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Oltu Belediyesi yetkileri de Oltu Çayı kenarında bulunan araçların kaldırılması için anons yaparak vatandaşları uyardı.
[Fotoğraf: AA]
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