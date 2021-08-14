Kastamonu Bozkurt'ta sele kapılanları ve enkaz altında kalanları bulabilmek için zamana karşı yarış devam ediyor.

Çalışmalar selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın enkazı ve çevresinde yoğunlaşmış durumda.

[Fotoğraf: AA]

Kayıp ikizlerden bir iz yok

Felaketin 4'ncü gününde arama kurtarma ekiplerinin havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor. Her taşın altını didik didik inceleyen ekipler Yücel ve Özdoğan ailelerinin ikizlerinden bir iz arıyor.

İstanbul'dan gelen yakınları, endişeyle arama kurtarma çalışmasını takip ediyor.

Ekipler 5 yaşındaki Emre'yi arıyor

Ümmü Gülsüm Bulut'un "Selde elimden kayıp gitti" dediği 5 yaşındaki oğlu Emre'yi arama çalışmaları da sürüyor.

Ekipler dere yatağının yanı sıra selin taşıdığı moloz ve çamur yığınlarını da tarıyor.

Bulut ailesi, umutla oğullarından gelecek haberi bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

Aileden geriye 3 yaşındaki Elif kaldı

Buğlem ailesi ise sele Kastamonu-Küre yolunda yakalandı. Otomobildeki ailenin yardımına Ertuğrul Sivek koştu. 3 yaşındaki Elif'i kurtarıp güvenli bir yere taşıdı. Ancak geri döndüğü Elif'in annesi, babası ve ablasıyla birlikte sele kapıldı.

Ekipler, Buğlem çifti, kızları ve onları kurtarmaya çalışan Ertuğrul Sivuk'un cansız bedenlerine ulaştı. Küçük Elif ise acı haberin ardından Kastamonu'ya gelen yakınlarına teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ölçer Apartmanı'nın yanında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nda da güvenlik gerekçesiyle yıkım çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Bozkurt'ta köylere helikopterle jeneratör yardımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 8 kilovatlık iki jeneratör koydu.

[Fotoğraf: AA]

Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de selin yaşandığı ilk günlerden itibaren bölgede çalışmaları inceliyor.

[Fotoğraf: AA]