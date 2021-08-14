Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'e yıldırım düştü, 30 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Sebil Mahallesi'nde, otlamaktan gelen hayvanlarını evinin bahçesine alan İ. O isimli vatandaş daha sonra evine döndü.
Bir anda yıldırım düşmesi sesi ile bahçeye fırlayan İ.O, 30 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.
Olay yerine giden Çamlıyayla Jandarma Timleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zarar tespiti yaptı.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 20:02
- 19:55
- 19:31
- 19:52
- 19:23
Sıradaki Haber
Kurutmaya bıraktıkları uyuşturucu maddeyi toplarken yakalandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz