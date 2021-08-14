İlçeye bağlı Sebil Mahallesi'nde, otlamaktan gelen hayvanlarını evinin bahçesine alan İ. O isimli vatandaş daha sonra evine döndü.

Bir anda yıldırım düşmesi sesi ile bahçeye fırlayan İ.O, 30 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.

Olay yerine giden Çamlıyayla Jandarma Timleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zarar tespiti yaptı.