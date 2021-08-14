Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: Anne ve kızı yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir otomobil şarampole devrildi. Yaşanan kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
D-400 kara yolu Kırıklı köyü mevkiinde Ayşenur Yeksek'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan, araçtaki Medine B. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Anne ve kızının cansız bedenleri, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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