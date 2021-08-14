Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı-Saray kara yolundaki denetimde Alanya'dan Kırklareli'ne giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, kontrolde otobüs şoförleri M.Ö ve İ.Ç'nin temaslı olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, şoförler hakkında karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüleri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürdü.