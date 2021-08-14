Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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