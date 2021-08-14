Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de sel ve heyelan: Yedisu-Karlıova yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağış sonucu kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.
Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak heyelana neden oldu
Daha sonra sağanak nedeniyle yol güzergahındaki 10 noktada da heyelan meydana geldi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve Yedisu Belediyesine ait iş makinelerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması neticesinde yol temizlenerek ulaşıma açıldı.
Öte yandan bazı kişilerin sel sularının geçtiği dereden balık tutması dikkati çekti.
[Fotoğraf: AA]
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