D-400 kara yolu Kırıklı köyü mevkisinde Ayşenur Yeksek'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan, araçtaki Medine B. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızının cesetleri, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.