Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesine bağlı Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen teröristlere yönelik "Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenledi.

Operasyon kapsamında teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralarda arama yapıldı.

Aramalarda, 26 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 5 piyade tüfeği, 3 bin 624 fişek, 23 şarjör ve 10 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından olay yerinde kontrollü imha edildi.