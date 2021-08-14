Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yavuz Sondaj Gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz’e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.
Yenikapı açıklarında demirli olan 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Yavuz", Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere kule söküm işlemleri gibi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için limana yanaşan geminin, daha sonra Karadeniz’e açılacağı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı Sondaj
Son Haberler
- 15:57
- 15:52
- 16:01
- 16:00
- 15:33
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu vefat eden teyzesinin cenaze törenine katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz