Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve bunları nakledenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak 391 bin 322 tıbbi ilaç ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.