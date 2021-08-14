Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçakçılara operasyon: 391 bin ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da 6 iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç bulundu.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve bunları nakledenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak 391 bin 322 tıbbi ilaç ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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