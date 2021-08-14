Aşının, virüsle mücadeledeki en önemli silah olduğuna son örnek Samsun'un Bafra İlçesinde yaşandı.

26 yaşındaki Lale Duran evinin önüne gelen aşı ekibini 3 kez reddetti. Genç kadın gittiği bir cenazede ise virüs kaptı.

Durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Lale Duran, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Aynı cenazede virüse yakalanan anne ve babasının ise aşı sayesinde hastalığı yendiği öğrenildi.