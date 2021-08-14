Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 kez aşıyı reddetti, virüse yenildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da evinin önüne kadar gelen aşı ekibini 3 kez reddeden 26 yaşındaki genç kadın koronavirüsten hayatını kaybetti. Lale Duran'ın virüs bulaşan anne ve babası ise aşı sayesinde hastalığı yenmeyi başardı.
Aşının, virüsle mücadeledeki en önemli silah olduğuna son örnek Samsun'un Bafra İlçesinde yaşandı.
26 yaşındaki Lale Duran evinin önüne gelen aşı ekibini 3 kez reddetti. Genç kadın gittiği bir cenazede ise virüs kaptı.
Durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Lale Duran, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Aynı cenazede virüse yakalanan anne ve babasının ise aşı sayesinde hastalığı yendiği öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Samsun
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