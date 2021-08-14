Olay, Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı.

Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada, taksici damattan 200 lira istedi.

Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi.

Damat, şoförle daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.

Gazeteciler gelince durumu önledi

Bu sırada yaşanan tartışmayı gören gazeteci, damadın yanına giderek, taksi şoförünün fazla para alarak gittiğini söyledi.

Çekim yapıldığını gören taksici, aldığı 100 liranın da üstünü vermek zorunda kaldı.