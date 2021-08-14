Şiddetli yağış Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve taşkınlara yol açtı. Kastamonu'da 34 , Sinop'ta 6, Bartın'da ise 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Ağustos'ta Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen selin ardından ilçe suya gömüldü. Taşan Ezine Çayının meydana getirdiği hasar drone ile görüntülendi.

Eşyalar Abana Sahili'ne sürüklendi

Bozkurt'ta sel felaketi önüne kattığı her şeyi Abana sahiline sürükledi. İki kilometrelik sahil boyunca bisikletten ayakkabıya, terlikten ilaç kutusuna kadar her şey kıyıya vurdu.

Denizin rengi değişti

Sinop'un Ayancık ilçesinde de sel nedeniyle büyük hasar oluştu. Sel felaketinin ardından çayla birlikte gelenler mavinin her tonunu barındıran denizin rengi değişti.

Ekipler dere yatakları, deniz kenarında da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Selin bıraktığı izlerin silinmesi için iş makineleri ile enkazlar kaldırılıyor.

Haber: Emre Yüncü, Ahsen Erdem

Kamera: Mustafa Tunç, Fatih Karadut