Batı Karadeniz günlerdir sel felaketiyle mücadele ediyor. Şiddetli sağanağın sele dönüştüğü Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yüzlerce ev zarar gördü, araçlar sürüklendi.

Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin ise hastanede tedavilerine devam ediliyor. Bartın'da ise ekipler selde kaybolan bir kişiyi arıyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgede enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarına da başlandı.

Kastamonu Bozkurt'ta selin önüne kattığı her şey Abana sahiline vurdu. pic.twitter.com/aPeD1OMtju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi "3. seviye ulusal afet" ilan edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının hızlandırıldığı bölgelerde her geçen saat selin yarattığı hasar gün yüzüne çıkıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Babaçay köyünde evler yıkıldı

Sinop'un Ayancık ilçesi serin derinden vurduğu yerlerin başında geliyor. Şiddetli sağanak ve sel sonucu yolları kapanan Babaçay köyüne giden TRT Haber ekipleri bölgedeki hasarı görüntüledi.

100'ün üzerinde ekip köyde arama kurtarma çalışmaları yürütüyor, yaraların sarılması için mücadelede ediyor. Su altı dalgıç ve kara ekipleri bir umut için gece-gündüz çalışmalarını yürütüyor.

Sel felaketi nedeniyle 28 evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/trXvI9ihCa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

Babaçay köyünde onlarca ev tamamen yıkıldı, çok sayıda ev ise ağır hasar gördü. Tamamen kaya parçalarının olduğu köyde evlerde yıkıldı. Köklerinden sökülen ağaçlar suyun şiddetiyle dere yatağına girdi.

Helikopterle bölgede

Onlarca evin yıkıldı ve hasar gördüğü Babaçay'da helikopterler arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Mahsur kalan vatadaşlar güvenli alanlara götürülüyor.

2 köprü çöktü

Sel felaketi nedeniyle onlarca evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünün sakinleri, afet anında yaşadıklarını anlattı.

Sel suları köydeki dereyle evler arasında bulunan istinaf duvarı ile onlarca evin yıkılmasına neden oldu. Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.

Köyde yaşayanlar, sel felaketinden çatılara ve tepelere çıkarak kurtulmaya çalıştı, bulundukları yerlerden helikopterlerle güvenli noktalara taşındı.

Sel felaketinden etkilenen Babaçay köyü havadan da görüntülendi.

"Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var"

Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.

"Selde, binamız olduğu gibi gitti." diyen Akın, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var. Ben gece 02.30'da uyandım baktım sel var. Çocuklarımı kaldırdım, hatta kalkmıyorlardı zorla kaldırdım sonra komşulara yardım etmeye çalıştım. Tomruklar suyun üzerinde şimşek gibi gidiyordu, gözüm korktu ve eve tekrar girmedim. Sel suları 4 saat içinde önce yan tarafımdaki binaları temelinden söktü, sonra benim binamı alıp götürdü. Biz tepelere çıkmıştık evimiz yıkılırken de gördük. Sonra Allah devletimize zeval vermesin gelip bizi helikopterlerle kurtardılar."

"Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım"

Sel sularından tepelere çıkarak kurtulduğunu aktaran Murat Korkmaz ise "Evim sel suları ile yıkıldı. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı ve eşimi gece saat 01.00'de kaldırdım ve karşı tarafa geçirdim. Gece kepçe geldi, onunla mahsur kalanları kurtardık. Ama yan tarafımdaki komşum selde gitti, onları evden çıkartamadık. Sabaha kadar onları evden çıkarmak için çok uğraştım, yalvardım ama evden çıkmadılar, sele kapılıp gittiler. Çok sayıda hasarlı ev bulunuyor" dedi.

İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz da "Burada selle birlikte heyelanla da mücadele ettik. Toprak kayması oldu, evdeydik. Çocuklar çok korktu. Selden kaçalım derken toprak kayması da olunca arada kaldık ve dağa kaçmak zorunda kaldık. Suyun debisi zaten çok yüksekti. Her şeyimiz gitti. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu" diye konuştu.