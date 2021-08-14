Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan tırda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü S.S.S. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 11 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yapan bir tırdaki aramada, 6 valizde şeffaf poşetlere sarılı 62 kilo 716 gram uyuşturucu madde, 2 kilo 556 gram kokain ve 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Uyuşturucu
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