Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Karadeniz için çok kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor.
Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sel Doğal Afet Sağanak Karadeniz Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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