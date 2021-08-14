Osman Yurt idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi kavşağında yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Ayşe ve Tuba Yurt yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe Yurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.