Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Osman Yurt idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi kavşağında yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Ayşe ve Tuba Yurt yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada yaralanan Ayşe Yurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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