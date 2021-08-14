Muğla'daki orman yangınlarının yaraları hızla sarılıyor.

Vali Orhan Tavlı, Marmaris'te yangından etkilenen alanlarda süren çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Muğla'nın 13 ilçesinde tespit edilen 96 ağır hasarlı binanın yıkılmasına karar verildi, bunlardan 35’i yıkıldı, yıkılan bir binanın yerine yenisinin yapımına başlandı, diğer binalarla ilgili proje çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

752 kişiye 5 milyon lira yardım yapıldı

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 752 kişiye toplam 5 milyon 134 bin 85 lira nakdi yardım yapıldı, 1035 hayvanın tedavisi yapıldı, hayvancılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için 638 bin 630 kilogram kaba yem, 464 bin 810 kilogram kesif yem üreticilere ulaştırıldı.

Yangından etkilenen kritik enerji nakil hatlarında acil onarımların tamamlandığına, haberleşme altyapısının ise 16 mobil baz istasyonuyla desteklendiğine işaret edilen Valilik açıklamasında, "1785 hane ziyaret edilerek psiko-sosyal destek ekipleri tarafından 5 bin 967 vatandaşımıza psikolojik ilk yardım ve psiko-eğitim çalışmalarını kapsayan psiko-sosyal destek sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

[Fotoğraf: AA]

Kurtarılan hayvanların tedavileri sürüyor

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından çok sayıda kara kaplumbağası ve diğer yaban hayatı canlılarının yanı sıra evcil hayvanlar da kurtarılarak tedavileri yapılıyor.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yanan bölgelerde doğal yaşamın tekrar canlanması için bilimsel çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmalarda özellikle taş kovukları içerisinde kısmen korunaklı alanların oluştuğu tespit edilmiştir. Bu tip alanlardaki taş altlarında gümüş böceği gibi hassas türlerin hayatta kalabildiği saptanmıştır."

[Fotoğraf: AA]

Vali Tavlı: Orman yangınlarının yaraları hızla sarılıyor

Vali Orhan Tavlı'nın Armutalan, Osmaniye, Bayır, Turgut, Orhaniye, Hisarönü, Dereözü, Turunç, İçmeler mahallelerinde orman yangın sonrası yapılan çalışmalarını yerinde incelediği bildirilen açıklamada, Tavlı'nın şu değerlendirmesine yer verildi:

"İlimizde yaşanan orman yangınlarının yaraları hızla sarılıyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaraları hızla saracağız."