Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı.

Çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, olay yerine ulaşana kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ettiler.

Park halindeki hurda bir araç da alevlere teslim oldu. Ardından bomba gibi patladı.

Hurda otomobil infilak etti

İnfilak eden aracın 10-15 yıldır kullanılmadığı ve gazlı sisteme sahip olduğu belirlendi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.