Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 23:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da alevlerin sardığı hurda otomobil patladı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da çalılık alanda başlayan yangın, gazlı sistemi bulunan park halindeki hurda otomobilin patlamasına sebep oldu. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı.
Çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, olay yerine ulaşana kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ettiler.
Park halindeki hurda bir araç da alevlere teslim oldu. Ardından bomba gibi patladı.
Hurda otomobil infilak etti
İnfilak eden aracın 10-15 yıldır kullanılmadığı ve gazlı sisteme sahip olduğu belirlendi.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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