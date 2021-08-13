Kastamonu'da sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için kaymakamlık tarafından Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu.

İlçe merkezine kurulan çadırdaki masalara giden afetzedeler, kayıp ihbarı, araç ve evlerde oluşan maddi hasarlar gibi tüm konuları yetkililere bildiriyor.

Sel sırasında Bozkurt'ta olan afetzede Sevil Aydoğan şunları söyledi:

"Zararımız evimizle ilgili, giremiyoruz eve. Onun için müracaat ettim şimdi. Bakan Bey'le, Süleyman Soylu'yla konuştum. Gerekli yardımı yapacaklar. İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da oturuyoruz zaten."