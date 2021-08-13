Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 23:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzon'un Taşlı Yaylası'nda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'nda etkili olan sağanağın ardından, dolu yağdı.
Köprübaşı ilçesine bağlı 2 bin 300 metre yükseklikteki Taşlı Yaylası´nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağdı.
Aniden bastıran ve ceviz büyüklüğünde olan doluya yakalanan yayla sakinleri zor anlar yaşadı.
Yayla ve çevresinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışının ardından, her yer bembeyaz oldu.
Dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Trabzon
Son Haberler
- 00:45
- 00:38
- 00:41
- 00:53
- 00:26
Sıradaki Haber
Afetzedelerin sorunlarına Afet Koordinasyon Merkezi'nde çözüm bulunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz