Köprübaşı ilçesine bağlı 2 bin 300 metre yükseklikteki Taşlı Yaylası´nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağdı.

Aniden bastıran ve ceviz büyüklüğünde olan doluya yakalanan yayla sakinleri zor anlar yaşadı.

Yayla ve çevresinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışının ardından, her yer bembeyaz oldu.

Dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.