Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı: Öğle saatlerinde başlayacak
Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyardı.
Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Sel Yağış
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