Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Karareis mevkisindeki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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