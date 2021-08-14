Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mesudiye Mahalle Mezarlığı mevkisinde, Çetin İlhan idaresindeki otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Sürücü araçta sıkıştı
Kazada, sürücü Çetin İlhan araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kullanılmaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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