İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı.

Atık yağ toplayan kişiler takibe alındı

Bunun üzerine organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve oto tamirhanelerini takibe alan ekipler, yağ toplayan kişileri tespit ederek izlemeye başladı.

Yapılan çalışmada, yetkisi ve lisansı bulunmayan A.S.B., K.G., M.Ş.Ö., H.B. ve T.B.'nin, toplanan bu yağları kurdukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına sattıkları tespit edildi.

2 depo ve seyir halindeki tıra eş zamanlı operasyon

Kaçak akaryakıtın tutulduğu Gebze'deki 2 depo ile Esenyurt'ta seyir halindeki tıra eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.S.B., K.G., M.Ş.Ö., H.B. ve T.B.'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.