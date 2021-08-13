Belediyenin uyarı anonsu üzerine otomobilini güvenli bir gölgeye çekmek isterken sele yakalandı. Kapıyı açmasıyla birlikte suya kapılması bir oldu.

Son anda kendini, yan tarafta bulunan binanın korkuluklarına atan adam ölümden kıl payı kurtuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde sürüklenen arabasından çıkıp kurtulan Yılmaz Erserenli o anları TRT Haber'de anlattı. pic.twitter.com/RtWaYEKHjh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2021

Yılmaz Erserenli o anda yaşadıklarını TRT Haber'de anlattı. Selin sürüklediği ağaç dallarına ve bir betona tutunarak bir duvarın üzerine çıkabildiğini söyleyen Erserenli mucize kurtuluşunu gözyaşları içinde dile getirdi:

"Yaşayacağım bir ömür varmış..."

"Betonun (duvarın) üstüne çıktım. 20 dakika falan kendime gelemedim. Ağzım burnum çamur doluydu. Bir abla bana bir su attı. Yüzümü yıkadım. 1 saat o duvarda oturdum. Kızım ile konuştum o duvarın üstündeyken... Yaşadıklarımı anlatmam mümkün değil.. Yaşayacağım bir ömür varmış... Yan taraftaki binaya girdim. İnsanlar beni yönlendiriyordu bağırarak. Orda bir abinin evinde kaldım. Sular çekilince eve gidebildim. Devrilen ağaçlar iki binanın arasına sıkışmıştı onlara tutunarak kurtuldum."