Batı Karadeniz'de 27 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin 3'üncü gününde Sinop'un Ayancık ilçesinde su basan bir binada bulunan yavru köpek veterinere teslim edildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde selin ortasında mahsur kalan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı. Şiddetli yağışla taşan Ezine Çayı'nın denize döküldüğü noktada bir adacık üzerinde inek olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Bulunduğu yerde iki gündür mahsur kaldığı belirtilen inek, İstanbul'dan gelen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ile jandarma arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden vinç yardımıyla alındı.

Bozkurt ilçesinde bir binanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi AFAD ekipleri kurtarmıştı.

UMKE ekipleri de yine Bozkurt ilçesinde bir dükkana dolan balçığın içindeki kaplumbağayı kurtardı.