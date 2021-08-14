Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların önümüzdeki 2 gün boyunca kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) olması bekleniyor.

Trabzon'da salı günü de yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.