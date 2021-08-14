Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Orta ve Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların önümüzdeki 2 gün boyunca kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise aşırı olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların önümüzdeki 2 gün boyunca kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) olması bekleniyor.
Trabzon'da salı günü de yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Sağanak Sel Meteoroloji Hava Durumu Karadeniz Bölgesi
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