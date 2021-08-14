Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da arama yaptı.

Tırın çekicisinin ön konsolunda içinde yüzlerce sikke bulunan 8 paket gizlendiği belirlendi.

Ele geçirilen 2 bin 533 sikke, inceleme yapılmak üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

İncelemede; sikkelerin Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu saptandı.

Zanlılarla ilgili olarak 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.