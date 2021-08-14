Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 2 bin 533 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 533 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da arama yaptı.
Tırın çekicisinin ön konsolunda içinde yüzlerce sikke bulunan 8 paket gizlendiği belirlendi.
Ele geçirilen 2 bin 533 sikke, inceleme yapılmak üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
İncelemede; sikkelerin Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu saptandı.
Zanlılarla ilgili olarak 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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