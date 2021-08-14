Tatar asıllı Alexandr Radkevich 1980'de Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Belarus'ta doğdu.

Sovyetler'in dağılmasının ardından başka bir ülkeye gitmeyi kafasına koydu. Aklında Türkiye olan Radkevich, Türk Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Belarus'a gidip gelmek zor olunca, eğitim hayatını Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na burs başvurusu yaptı. Yozgat'ta yatılı okuyabileceği bildirildi.

Anadolu kültürüyle tanıştı

Yozgat'ta yatılı imam hatip lisesine başladı. Sorun yaşamasın diye müdürü ona yeni bir isim verdi.

Artık Ali İhsan adıyla bilinen Alexandr, Yozgat'ta Anadolu insanı ve kültürüyle tanıştı.

Radyevich, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekrar İstanbul'a taşındı. Şimdi Türkiye'ye gelen yabancılara danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Radkevich hikayesinin başlangıcını, “95 yılında Türkiye'ye gelerek ilk başta İstanbul'da bir Kur'an kursunda hem de Türkçe öğrenerek eğitime başladım. O zamanlar uçak yoktu, otobüsle gidip geliyordum. Ve yolculuğumuz 4-5 bazen 7 gün sürüyordu” sözleriyle anlatıyor.

"Yozgat'ı İstanbul'un ilçesi zannediyordum"

Yozgat’ı gelmeden önce İstanbul’un bir ilçesi olduğunu zannettiğini söylüyor. “Ben İstanbul'un bir semtinde okuyacağım diye ama öyle değil maalesef.” diyor.

İsminin Ali İhsan olmasını müdürün istediğini söyleyen Radkevich, “Okul müdürü o zaman dedi ki Yozgat'taki halk şimdi sen Alexandrsın nasıl karşılar seni, sana bir Türk ismi koyalım ki sorun yaşama. Onun için Ali İhsan diye bir isim koydu.” Açıklamasını yaptı.

"Meğerse ‘nörüyon’ nasılsın demekmiş"

Yozgat şivesine de zamanla alıştığını söyleyen ‘Ali İhsan’, “Hiç unutmam bir arkadaş geldi, sordu, ‘nörüyon’? Dedim ben bir şey örmüyorum. Meğerse ‘nörüyon’ nasılsın demekmiş” hikayesini anlattı.

Haber: Yasemin Küçükkay