Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle araç ve hayvanlar sürüklendi, bazı evleri su bastı.
İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.
Sel suları önüne aldığı araçları ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı.
Çok sayıda hayvan telef oldu
Araç ve evlerde hasar oluşurken, çok sayıda hayvan telef oldu.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
10 dakikalık yağış sele neden oldu
İnkaya köyünün altında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de sel hasara neden oldu.
İnkaya köyünde evi su basan Resul Bayar, her şeyin 10 dakika içerisinde olduğunu söyledi.
Son Haberler
- 18:26
- 18:03
- 17:43
- 17:46
- 17:41
Sıradaki Haber
Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz