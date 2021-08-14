Metrekareye 100 kilogramın üzeri “afet” olarak değerlendirilirken, sadece Bartın’ın Ulus ilçesinde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.

Ayancık'ta selin geliş anına dair yeni görüntü ortaya çıktı.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.

Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.

Can kaybı 57'e yükseldi

Selde can kaybı da arttı. AFAD, Kastamonu’da 48, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 57'ye yükseldi.

Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı.

8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Her geçen dakika selin yarattığı hasar daha çok gün yüzüne çıkıyor. Sel bölgesinde arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı.

Enkazlar, balçık yığınları, dere yatakları ve denizde çalışmalar sürüyor.

Afet bölgesinde seferberlik sürüyor. Çamurla kaplanan iş yerleri temizleniyor. Selin getirdiği enkaz sokaklardan kaldırılıyor.

MSB bölgeye köprü aracı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. (Görüntüler arşivdir) #MSB #TSK pic.twitter.com/stzT4e3HhH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021

Kesintisiz takip yapılıyor

Afet bölgesindeki tüm faaliyetler Jandarma Mobil Harekat Merkezi'nden takip ediliyor.

Mobil harekat merkezinde sadece afet bölgesinde bulunan jandarma birliklerinin sevk ve idaresi yapılmıyor. Aynı zamanda insansız hava aracı, insanlı keşif uçakları gibi modern keşif araçlarının da takibi kesintisiz yapılıyor.

Elektrik verme çalışmaları sürüyor

Bartın'da elektrik verilmeyen ilçe ve köy kalmadı. Sinop ve Kastamonu'da ilçe merkezlerine ise kontrollü şekilde elektrik veriliyor. Kırsal kesime elektrik sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Yağışlar etkisini kaybediyor

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, önümüzdeki 5 gün; Bartın, Sinop ve Kastamonu’da yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın (Pazar) ve önümüzdeki hafta perşembe günü kıyı kesimlerde hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Diğer günler havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.