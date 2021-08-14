Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi.

Yağışın ardından yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.

[Fotoğraf: İHA]

İbrahim ve İsmail Kara kardeşlerin inşaat halindeki evi yan yatınca, köyde bulunan akrabaları İstanbul’da ikamet eden kardeşlere haber verdi.

Akrabalardan Yılmaz Kara, sabah 5'te kalktığını ve yolun yarıldığını gördüğünü, saat 9 gibi de evin komple kayarak aşağı ırmağa oturduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Şiddetli sağanak nedeniyle mahallenin yolunda da çökme meydana geldi.

