Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize'de heyelan sonrası 3 katlı bina yan yattı
[Fotoğraf: İHA]
Rize'de şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte metrelerce kaydı ve ardından yan yattı.
Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi.
Yağışın ardından yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.
[Fotoğraf: İHA]
İbrahim ve İsmail Kara kardeşlerin inşaat halindeki evi yan yatınca, köyde bulunan akrabaları İstanbul’da ikamet eden kardeşlere haber verdi.
Akrabalardan Yılmaz Kara, sabah 5'te kalktığını ve yolun yarıldığını gördüğünü, saat 9 gibi de evin komple kayarak aşağı ırmağa oturduğunu söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Şiddetli sağanak nedeniyle mahallenin yolunda da çökme meydana geldi.
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