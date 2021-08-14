Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 48 eve karantina kararı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 48 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yeni kararlar alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, farklı mahallelerdeki 48 evin karantinaya alınmasına karar verdi.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs
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