Adıyaman Salkımbağı mevkiinde E.Y. ve S.P. isimli şahıslar, arazide kurutmak için bıraktıkları uyuşturucu maddeyi toplarken jandarma baskın yaptı.

Ekipler, 570 gram uyuşturucu madde ile birlikte şahısları suçüstü yakaladı.

Şüpheli şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.