Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurutmaya bıraktıkları uyuşturucu maddeyi toplarken yakalandılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman’da 2 kişi, tarlaya kurutmak için bıraktıkları uyuşturucu maddeyi toplarken jandarma tarafından yakalandı.
Adıyaman Salkımbağı mevkiinde E.Y. ve S.P. isimli şahıslar, arazide kurutmak için bıraktıkları uyuşturucu maddeyi toplarken jandarma baskın yaptı.
Ekipler, 570 gram uyuşturucu madde ile birlikte şahısları suçüstü yakaladı.
Şüpheli şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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