Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 3'ü engelli 5 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolu Zaferiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Sultan Çelik idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Serhat Sancar'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada savrulan otomobiller, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.
Otomobiller alev aldı
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alev alan iki otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Kazada sürücü Çelik ve aynı otomobilde bulunan Derya Karabağlı ile engelli oldukları öğrenilen Haluk Taha Karabağlı, Abdullah Ekrem Akdemir ve Ali Atlas Köse yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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