İzmir-Uşak kara yolu Zaferiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Sultan Çelik idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Serhat Sancar'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada savrulan otomobiller, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Otomobiller alev aldı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alev alan iki otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Kazada sürücü Çelik ve aynı otomobilde bulunan Derya Karabağlı ile engelli oldukları öğrenilen Haluk Taha Karabağlı, Abdullah Ekrem Akdemir ve Ali Atlas Köse yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.