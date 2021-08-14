Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünden helikopterle alınan 10 afetzede Abana ilçesine götürüldü.

Afetzedeler arasında yer alan 78 yaşındaki Emine Sancaktar, heyelan ve sel nedeniyle köylerinde büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Korkudan 4 gün evine giremedi

Dört gün evine giremediğini söyleyen Sancaktar, "Köyümüzün üstü heyelan oldu. Çay evimizin dibinden aktı. Çok korktuk" dedi.

Sancaktar, kendilerini kurtaran ekiplere çok teşekkür ederek şunları söyledi:

"Ordumuzdan, devletimizden Allah razı olsun, kurtardı bizi, aç bırakmadı. Ekmeklerimizi de gönderdiler. Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Tahliye edilenler duygusal anlar yaşadı

Helikopterden inenler arasında yer alan Fatma Altıntop da oğlu Samet Altıntop'la buluşmanın mutluluğuyla gözyaşlarına hakim olamadı.