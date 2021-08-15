Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas'ın kuzeyi ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz’de akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Trabzon, Rize ve Artvin’de şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer salı günü öğle saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.