İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu'da açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

Yaşadığımız sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Sahada gördüğümüz tablo bizi üzüyor. 1000 jandarma, 1000'in üzerinde AFAD gönüllüsü, 1000'i aşkın kamyon vidanjör ile müdahale ediliyor. Bir taraftan temizlik yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan tüm köylere elektrik verilmesi için helikopterlerle jeneretör ulaştırılıyor. Yıkılan binalarla ilgili İnebolu Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz, en azından benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/Zwv0vEi80b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

"Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir"

Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Gidin görün, bu barajdaki HES değil ki nasıl patlasın. Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar. 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü yalanlarını söylüyorlar. Milletin bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. Bizim görevimiz vatandaşı doğru bilgilendirmek. Doğru bilgilendirmezsek bedelini ödemeye hazırız. Siyasi muhalefeti de sağduyuya davet ediyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim görevimiz vatandaşımızı doğru bilgilendirmek. Doğru bilgilendirmezsek bedelini ödemeye hazırız. https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/i5gqIUqhbQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

"58 kişi hayatını kaybetti, 77 kayıp ihbarı var"

Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da da 1 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinde toplam can kaybımız 58 oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 15'inin kimliği henüz belli değil. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum.

[Batı Karadeniz’de sel felaketi] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 62 buradaki ihbar, yaklaşık 15 de Sinop’taki ihbar, toplam 77. https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/nTEweW6sHp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

"47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı"

Vatandaşımız bize dedi ki bir bağış kampanyası başlatın dedi. AFAD merkezine biz nasıl yardımda bulunabiliriz diye binlerce vatandaşımızdan istek geldi. Yardım kampanyası başladıktan sonra 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı, 60 milyon da şu anda taahhüt var.

Evi tahliye edilenlere 3 bin lira yardım

Biz evini tahliye ettiğimiz vatandaşlara herhangi bir tespit yapmaksızın 3 bin lira yardımda bulunacağız. Evinde hasar olan vatandaşımıza 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Hangi belediye olursa olsun biz ne yangında ne selde ayrım yapmadık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Evini tahliye ettiğimiz vatandaşlara evinde hasar olsun olmasın 3 bin lira vereceğiz. https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/RHfTprok7t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

Köy yollarının yüzde 90'ını yarın akşam itibarıyla bitiriyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Köy yollarının yarın akşam itibarıyla zannediyorum yüzde 90’ını bitirmiş oluruz.https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/7V8LXOY77y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

(Pendik'te Cemevi'ne saldırı) Failleri yakalandı

Batı’nın bir takım istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindedir. Bugün Pendik’te bir Cemevi ile ilgili bir saldırı söz konusu oldu. Ben bu saldırıları ilk kez görüyor değilim. Bunların failleri hep bulunmuştur. Türkiye’de hangi fay hattını tetikleyebiliriz meselesi var. Bu bir istihbarat çalışmasıdır bunu net söylüyorum. Failler yakalandı. Türkiye’yi dışarıdan tahrik etmek isteyenler bunu yaptırıyor. Bunu yapanlar Alevi. Sunni olması alevi olması fark etmiyor. Bunu kim yapıyorsa cezasını çekmelidir. Bu yapılan ahlaksızlıktır. Öyle bir çatışma oluşturulmaya çalışılıyor ki sosyal medyada, Batı’nın para verip havlattığı adamları bundan 15 gün önce Türkiye deşifre etti.

(Altındağ Suriyelilere saldırı)Kılıçdaroğlu'nun tuzu kuru. Irkçılık bu coğrafyanın karakteri değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Mevlana'nın çocuklarıyız. Birileri devlet nizamını sulandırmaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

"Vatandaşlarımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik"

Son 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir deprem, yangın, heyelan afet olduysa biz oradaydık, vatandaşlarımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. O afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz gibi hareket ettik. Kimsenin "nerede bu devlet" dediğini duymadık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Gittiğimiz her yerde şunu gördük ‘nerede bu devlet, nerede milletvekilleri, bakanlar, niye benim işim yapılmıyor’ dediğini duymadık. https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/aw4LMgQVgJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

"Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları tamamlayacağız"

Bir an önce yaralarımızı sarmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk. Depremlerde konutlarımız bitti teslim ettik. Antalya'da yangın afeti yaşadık, hasar gören yapıların ihalesini yaptık, 1 ay bile olmadan başlıyor olacağız. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Sinop’umuz, Bartın’ımız ve Kastamonu’muzda da aynı anlayışla çalışacağız. Esnafın yaralarını saracak yapısal adımları atacağız.

"454 ağır hasarlı veya yıkık binamız var"

Sel bölgelerinde 454 tane ağır hasarlı veya yıkık binamız var. Zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin yapımına TOKİ 1 ay içinde başlayacak, yine yapılarını 1 yıl içinde gerçekleştiriyor olacağız. Arızaları gidermeye çalışıyoruz ve bu çerçevede de Ayancık’ta su vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt en çok etkilenen ilçemiz. Burada da 4 mahallemiz var 3 mahallemize su verdik, 1 mahallemize su verme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hasarları hızlı şekilde gidereceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. https://t.co/iPAL4RSf77 pic.twitter.com/mu5sMlxRUX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Yağışlar diner dinmez buradaki şirketlerimiz süratle olaylara müdahale etmeye başladılar. İlk etapta en hızlı verilmesi gereken altyapı elektrik. 395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. Elektrik veremediğimiz ev sayısı 8 bin 843. Tek amacımız güvenli bir şekilde vatandaşımızı elektrik enerjisiyle buluşturmak. Mobil jeneratörler ihtiyaç duyulan yerlere bağlanıyor.