Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Ayancık genelinde bütün köylerimize önemli ölçüde ulaştık. Yine Türkiye'nin genelinde de tüm köylerimize yarın ulaşmayı hedefliyoruz. İller Bankası hem Ayancık'ın hem de Türkiye'nin su sorununu halletti. Yine İller Bankası Türkiye'de de suyu bağlamak için önemli bir aşama kaydetti. Yine elektrik konusunda da merkezlerimizde sıkıntı yok, köylerimizde de ulaşamadığımız birkaç köyün dışında sıkıntı yok. Ulaşamadığımız köylere de jeneratör takviyesi yapıyoruz. Yine ulaşım konusunda da dağınık ve yıkılmış olan köprüleri tamir ediyoruz. Geçici yollarımızı açıyoruz. Ayrıca denizi de aktif olarak kullanıyoruz."