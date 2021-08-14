Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sel bölgesi uzaydan görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediği fotoğrafları paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusu, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.
Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
Bakanlık uzaydan çekilen 4 görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı:
Etiketler: Kastamonu Milli Savunma Bakanlığı Sel Sinop Son Dakika Uydu
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