Üzerinde hidroelektrik santrali olan Ezine Çayı taştı, Bozkurt ilçesi su altında kaldı.

Gözler, çay üzerinde kurulu olan hidroelektrik santraline (HES) çevrildi.

Taşkınlara santralin sebep olduğu iddia edildi. O iddialara cevap Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan geldi.

"Böyle taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman yukarı havzada HES var ve HES patladı şeklinde asılsız haberler yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bu tesislerimizi taşkın öncesi veya yağış ihbarı alındığı andan itibaren kontrol ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil."

[Fotoğraf: AA]

"Depolama özelliğine sahip değil"

Yıldız, santrali basın mensuplarıyla birlikte havadan inceledi. Santrale ilişkin bilgi verdi. Depolama özelliği olmadığının altını çizdi.

"HES'ler iki türlüdür. Biri depolamalı barajlı biri de depolamasız regülatörlü. Burası da nehir tipi depolamasız, barajı olmayan suyu nehirden alıp santrale taşıyan yapılar. Bu nedenle havuzları çok küçük bir risk teşkil etmiyor."

[Fotoğraf: AA]

"İlk anda gerekli önlemler alındı"

Yağışın ilk anlarından itibaren santralde gerekli önlemlerin alındığını da belirten Yıldız şöyle konuştu:

"Bu tür durumlarda yağış ihbarı alındığı zaman bu tür HES tesislerimiz kendini hemen güvenceye alıyor. Regülatör kapaklarını yukarıdan açıyor, gelen su akışına devam ediyor. Burada da bir gün öncesinden gece saatlerinde bu yapıldı. Sonrasında taşma olayını yaşadık bunun HES'le ilgisi olmadığını gördük."

[Fotoğraf: AA]

Yapılan incelemeler de santralde bir deformasyon olmadığı belirtildi.