Muğla ve ilçelerinde yaklaşık 2 hafta süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Köyceğiz yangının da kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları başladı.

Ekipler sabah erken saatlerden itibaren yangının etkili olduğu alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

ABD'den 18 kişilik mürettebatla gelen 2 helikopter de bugün Köyceğiz'deki alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

CH47 Chinook tipi helikopterlerin her seferde yaklaşık 7,5 ton su attığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangından etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesinde ormanlık alanda 6 Ağustos'ta çıkan orman yangınının ardından bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Haciveliler Mahallesi'nde yangından etkilenen ormanlık alanların rehabilitasyonu konusunda yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlarla bir araya gelen Tavlı, bölgenin tekrar yeşermesi amacıyla çalışmaların hemen başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü, bölgede yerleşim yerlerinin yangından etkilenmediğini belirtti.

Tavlı, devletin tüm kurumlarının ve imkanlarının yangının söndürülmesi amacıyla seferber edildiğini, mağduriyetlerin hızlı bir şekilde giderilmeye başlandığını söyledi.