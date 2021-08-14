Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'de partisinin il başkanlığı ziyaretinde konuştu.

"Büyüme tahminimiz 8'in üzerinde"

Ekonominin geçen sene 1,8 büyüdüğünü belirten Muş, Türkiye'nin büyüme hızını daha önce düşürenlerin şimdi tekrar 7,9'a çıkarttıklarını söyledi.

Bakan Muş, Türkiye'nin her yıl ticarette seviye atladığını, bu yılki büyüme tahmininin ise yüzde 8'in üzerinde olabileceğinin altını çizdi.

"Hedef, ihracatta yeni rekorlar"

Türkiye'nin ilk defa 200 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat rakamına ulaştığını hatırlatan Muş, gelecek hedefleri şöyle açıkladı.

"Şimdi bu 200 milyar dolar inşallah yıl sonunda çok daha farklı noktalara taşınacaktır. Önümüzdeki yıl da inşallah bunun üzerine koyarak yukarılara gitme hedefindeyiz. Çok ciddi bir altyapı çalışmamız var, bunun bir taraftan finansmanını düşünüyoruz, bir taraftan nasıl sevk edeceğiz, taşıyacağız onu düşünüyoruz."

