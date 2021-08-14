Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden Rus yapımı uçağı düştü.

Olay sonrası bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçağın düştüğü bölgede helikopterle incelemede bulundu.

Uçak kaza kırım geçirdi

Kahramanmaraş Valiliği'nde oluşturulan kriz masasını ziyaret eden Pakdemirli, burada düzenlenen basın toplantısında, Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları için kiraladığı Rus yapımı Be-200 tipi uçağın Adana'da konuşlandırıldığını hatırlattı.

Uçağın bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal ettiğini ve 14.35 sularında kaza kırım geçirdiğini ifade eden Pakdemirli, "Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmış, sonrasında ise JAK ve AFAD ekiplerimiz havadan indirme yaparak bölgeye ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum, 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" dedi.

"Daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır"

Pakdemirli, konuyla ilgili savcı ve Adli Tıp Kurumunun tespit çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Kaza kırım ekiplerinin halk arasında bilinen adıyla kara kutu ve yerinde fiili incelemesinin tamamlanmasıyla daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır. Enkazın olduğu bölgeye vali ve milletvekillerimizle inceleme yaptık. Enkazdan geriye elbette çok fazla bir şey kalmamış durumda. Hepimize geçmiş olsun, Allah rahmet etsin. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden korusun."

[Yangın söndürme uçağı düştü] Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adli tıpta şu anda tespitler devam ediyor. Teknik ve adli inceleme sürüyor. pic.twitter.com/Xqj4TnLDko — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2021

8 kişi hayatını kaybetti

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü. Kazada uçak mürettebatında bulunan 5 Rus ve 3 Türk görevli hayatını kaybetti.