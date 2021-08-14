Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile Libya, Tunus, Sahel bölgesi ve Afrika gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bu konularda Cezayir ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki iki günlük temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu ve Lamamra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.
[Fotoğraf: AA]
Türk ve Cezayir heyetleri her iki ülkede yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için dua etti.
İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir'in Libya,Tunus ve Afrika gibi konularda görüşlerinin aynı olduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması için de çalışacaklarını söyledi.
Etiketler: Cezayir Libya Mevlüt Çavuşoğlu
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