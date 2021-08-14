Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki iki günlük temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Lamamra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

[Fotoğraf: AA]

Türk ve Cezayir heyetleri her iki ülkede yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için dua etti.

İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir'in Libya,Tunus ve Afrika gibi konularda görüşlerinin aynı olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması için de çalışacaklarını söyledi.